20.06.2019 12:15
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Sel basan kıraathanede okey oynamaya devam ettiler

Sel basan kıraathanede okey oynamaya devam ettiler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde üç gündür süren aşırı yağış sonrası sel basan kıraathanede müşteriler, hiç bir şey olmamış gibi okey oynamaya devam etti.

Sakarya'nınAdapazarıilçesinde üç gündür süren aşırı yağış sonrası sel basan kıraathanede müşteriler, hiç bir şey olmamış gibi okey oynamaya devam etti. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sakarya'da 3 gündür etkisini arttıran sağanak yağış bir çok yerde su baskınlarına, yolların göle dönmesine neden oldu. Hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış bir çok dükkanında su dolmasına neden oldu. Aşırı yağış sonrası Adapazarı ilçesi Kavaklar Caddesi İpek Sokakta bulunan kıraathanenin tamamı su altında kalırken, müşteriler ise hiç bir şey olmamış gibi okey oynamaya devam etti. Cep telefonu ile bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşıldı.
(Murat Hazer/İHA)
Kaynak: İHA
Adapazarı,Sakarya,Güncel

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