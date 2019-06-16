16.06.2019 19:26
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Sel baskınında hayatını kaybeden talihsiz kadın toprağa verildi

Sel baskınında hayatını kaybeden talihsiz kadın toprağa verildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen sel baskınında hayatını kaybeden Elif Urhal, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen sel baskınında hayatını kaybeden Elif Urhal, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Darıca ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmurun sele dönüşmesi sonucunda Nenehatun Mahallesi Reşat Sokak üzerindeki iş yerinin deposunda yemek yediği sırada su dolu depoda mahsur kalan Elif Urhal (36), itfaiye ve vatandaşların yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıkartılarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 6 aylık bebek annesi Elif Urhal için Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Elif Urhal'ın eşi Barış Urhal, babası İshak Turak ve annesi Behice Turak'ın yanı sıra önceki dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Millevekili Cemil Yaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve vatandaşlar katıldı.
BABALAR GÜNÜNDE EŞİNİ TOPRAĞA VERDİ 2 yıl önce Elif Urhal ile dünya evine giren Barış Urhal cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Babalar gününde eşini toprağa veren Barış Urhal'ın sele kurban verdiği eşi Elif Urhal'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Darıca Nenehatun Mezarlığı'nda toğrağa verildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Kocaeli, Darıca, Güncel

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