Sel Baskınlarını Önlemek İçin 9 Bin 716 Dereye Islah

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:15



01 Aralık 2018 Cumartesi 11:15

DENİZ ÇİÇEK - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, kısa sürede meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle oluşan sel riskinin önlenmesi için atılan adımlara işaret ederek "Türkiye genelinde 2013'ten, bu yılın eylül sonuna kadar 9 bin 716 taşkın koruma tesisi tamamlanarak, şehir merkezleri, yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin taşkın riski azaltılmıştır." dedi.AA muhabirine değerlendirmede bulunan Aydın, iklim değişikliği sonucunda, kuraklıkla beraber yağış rejiminin de değiştiğini söyledi.Anlık kuvvetli yağışların daha şiddetli ve sık görüldüğünü, bu sebeple de taşkın riskinin arttığını bildiren Aydın, bu kapsamda yürütülen taşkın koruma projelerinin büyük önem taşıdığına dikkati çekti.DSİ Genel Müdürlüğünün ülke genelinde yaptığı çalışmalarla daha büyük zararların önüne geçildiğini aktaran Aydın, "DSİ olarak bu zamana kadar 18 milyon dekar arazide ıslah çalışması gerçekleştirerek, tarım alanlarımızı koruduk, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağladık. Yaptığımız çalışmalar, aynı zamanda şehir merkezlerine, ilçelere de güzellik katıyor. Belediyelerle beraber aynı zamanda mesire alanları da oluşturuyoruz." diye konuştu.Karadeniz'de bu çalışmalara özel önem verdiklerini bildiren Aydın, "Derelerde birden bire yağan yağmurların akışa geçmesini önlemek için tersip bentleri ve göletler yapıyoruz. Uzungöl'de tamamladığımız Solaklı Vadisi o bölgede öne çıktı. Artvin'de Çoruh Park aynı şekilde kente değer katan bir tesis oldu. Türkiye genelinde 2013'ten, bu yılın eylül sonuna kadar 9 bin 716 taşkın koruma tesisi tamamlanarak, şehir merkezleri, yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin taşkın riski azaltılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.Kısa sürede gerçekleşen yoğun yağışlar yanında, dere kenarlarına yapılan geçici ve kalıcı yapılardan dolayı taşkınların yaşandığına işaret eden Aydın, şöyle devam etti:"Bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için havza bazlı taşkın risk haritaları hazırlanıyor. Taşkınlarla mücadelede, Doğu Karadeniz Bölgesi pilot bölge seçildi. Bu bölgedeki Ordu, Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin'de yapılması gereken müdahaleler tespit edildi. Bunun için de eylem planı hazırlandı. Eylem planı kapsamında illerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Taşkınların yoğun yaşandığı illerden Trabzon'da 2003'ten beri 94 dere ıslah edilirken, 22 derede ıslah çalışması devam ediyor. Rize'de aynı dönemde 53 dere ıslah edilirken, 24'ünde çalışmalar sürüyor. Ordu'da 63 dere ıslah edilirken, 15 deredeki çalışma devam ediyor. Giresun'da 2003'ten beri 65 derede ıslah tamamlandı, 15'inde sürüyor. Artvin'de aynı dönemde 63 deredeki çalışmalar tamamlanırken, 23 derede ise devam ediyor. Bartın, Zonguldak, Giresun, İzmir, Muğla ve Antalya'da da dere ıslah çalışmaları yapılıyor.""Kanal Edirne'de sona gelindi"Aydın, Edirne'de taşkınları önlemek amacıyla Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri üzerinde, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanılan 7 bin 800 metrelik "Kanal Edirne" projesinde sona gelindiğini belirtti.Mevlüt Aydın, "Kanal Edirne projesiyle birlikte yürütülen, Karaağaç tahliye ve drenaj kanalıyla 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi de su baskınlarından kurtarılacak. Tahliye kanalının tamamlanması ile yaklaşık 1000 metreküp/saniyelik taşkın suyunu kaldırabilecek kanalın taban genişlik kapasitesi 50, derinliği de 4,5 metre olacak. Meriç Nehri ana yatağından taşan sular Kanal Edirne'den geçirilerek, Edirne il merkezinde olası taşkının önüne geçilecek." dedi.Antalya'da çalışmaları devam eden Aksu Çayı Taşkın Koruma projesiyle bölgedeki köy, tarım ve turizm alanlarının taşkın zararlarından korunmasının hedeflendiğini kaydeden Aydın, Aksu Çayı'nda, yan kollarıyla birlikte 70 kilometrelik kısımda sedde, taş tahkimat ve dere ıslah çalışması yapıldığını anlattı.