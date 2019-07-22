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Sel bölgesinde bulunan cesedin 7 yaşındaki Sanem'a ait olduğu belirlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde meydana gelen sel felaketi sonrasında bulunan cesedin kimliği belirlendi.

22.07.2019 18:39 Sel bölgesinde bulunan cesedin 7 yaşındaki Sanem
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde meydana gelen sel felaketi sonrasında bulunan cesedin kimliği belirlendi.

Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor. Selde kaybolan Fatma Töngel ile Cengiz Töngel'in cesedi bulunmuştu. Bugün yapılan aramalarda bir ceset daha bulundu. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, cesedin 7 yaşındaki Sanem Kaplan'a ait olduğunun belirlendiği bildirildi.

Kayıp olan Kağan Töngel (3), Nilgün Kaplan (39) ile kızları Funda Kaplan (9) ve İlayda Sinem Kaplan'ı (7) arama çalışmaları sürüyor. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Cumayeri, Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa

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