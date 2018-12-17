Sel Felaketinin Boyutu Gündüz Ortaya Çıktı

Kaynak: İHA

Antalya'da kuvvetli yağış Kemer ilçesinde sele neden oldu. 4 araç derenin taştığı noktada mahsur kalırken, birçok ev ve iş yerini su bastı. Sabah saatlerinde çalışmaların devam ettiği noktaya akın eden vatandaşlar ise ilk defa böyle bir yağışla karşılaştıklarını söyledi.Antalya'da dün akşam saatlerinden bu yana devam eden sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Şehrin bazı yerlerinde su taşkınları meydana gelirken, Kemer ilçesinde ise aşırı yağış nedeniyle ünlü Göynük Kanyonu'ndan gelen derede de suların yükseldiği görüldü.Kesmeboğazı mevkiinde bulunan ve yayla yolu olarak bilinen Ovacık ve Altınyaka bağlantısını sağlayan köprü yıkıldı. Köprüde ulaşım sağlanamazken, Göynük Deresi'nin denize döküldüğü noktada da deniz kahverengiye büründü. Kemer ilçesi Kuzdere bölgesinde oluşan selde de Ağva Deresi deniz ile buluştu.Dün akşamdan bu yana çalışmaların devam ettiği bölgede, 4 aracın derenin taştığı noktada mahsur kaldığı, birçok ev ve iş yerini ise su bastığı bildirildi.Bölge halkından Abdullah Sincer yıllardır Kemer'de yaşadığını ve ilk defa böyle bir felaketle karşılaştığını söyledi. Sincer, dün akşamdan beri çalışmaların devam ettiğini ve bölgede bazı evleri su bastığını belirtti. - ANTALYA