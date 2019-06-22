22.06.2019 15:17
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Sel, köyün taşkın duvarını yıktı

Sel, köyün taşkın duvarını yıktı

SİVAS merkeze bağlı Gazibey köyünde, yağış nedeniyle meydana gelen sel, dere yatağındaki taşkın koruma duvarını yıktı.

SİVAS merkeze bağlı Gazibey köyünde, yağış nedeniyle meydana gelen sel, dere yatağındaki taşkın koruma duvarını yıktı.
Merkeze 55 kilometre uzaklıktaki Gazibey köyünde dün sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası köyden geçen derede taşkın meydana geldi. Sel suları çevredeki ekili alanlara da zarar verirken, şiddetli taşkın nedeniyle, köyün içerisinde geçen dere yatağındaki korumanın duvarı yıkıldı. Köyün yolunda çamur birikintileri oluştu. Yıkılan duvarın onarımı ve köy yolunda biriken çamurun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.


- Sivas
Kaynak: DHA
Sivas , Güncel

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