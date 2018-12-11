Sel Mağduru Besicilere Saman Yardımı

11 Aralık 2018 Salı 16:20



11 Aralık 2018 Salı 16:20

Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, Edirne'de geçtiğimiz ay etkili olan selden etkilenen besicilere saman yardımlarının sürdüğünü bildirdi.Suiçmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlik olarak başlattıkları kampanya kapsamında üyelerin yaptığı saman yardımlarını sel mağduru besicilere ulaştırdıklarını söyledi.Birlik olarak her zaman üretimin ve üreticinin yanında olduklarını belirten Suiçmez, şunları kaydetti:"Üyelerimizin yaptığı saman yardımlarını birlik olarak sel mağduru üreticilerimize ulaştırıyoruz. Çok güzel bir dayanışma içindeyiz. Bölgemiz büyük bir felaket yaşadı ve buna bağlı olarak vatandaşlarımız zarar gördü. Özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın samanları sel sularıyla akıp gitti. Bu kış ayında saman bulmak neredeyse imkansız. Birlik olarak da üreticilerin bu durumuna sessiz kalamazdık. Birlik üyelerimiz arasında başlatılan kampanyayla bölgede ihtiyaç duyulan saman eksiğini kapatmaya çalışıyoruz. Birlik üyesi üreticilerimizin saman yardımlarını araçlarımızla başta Oğulpaşa olmak üzere selden zarar gören köylere ulaştırıyoruz."