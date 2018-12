Sel Mağduru Oğulpaşa'ya Yardım Yağdı

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:19



EDİRNE'de geçen hafta meydana gelen sel felaketinin ardından büyük zarar gören Oğulpaşa köyüne, çevre iller ve ilçelerin yanı sıra Türkiye 'nin birçok kentinden giyim eşyası, ayakkabı ve battaniye de bulunan çok sayıda yardım malzemesi ulaştırıldı. Yardımların toplandığı spor salonu dolarken, Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa, halkın büyük bir kenetlenme örneği gösterdiğini ifade ederek, "Gelen yardımları tasnifledikten sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz" dedi. Edirne 'de geçen hafta yaşanan ve metrekareye düşen 128,7 kilogram yağışla son 88 yılın rekoru olan felaketin en etkili olduğu Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde yaralar sarılıyor. Sel sularına kapılan Veysel Evren 'in (78) hayatını kaybettiği köyde, hasarlı evlerin temizlik çalışması tamamlanırken, iş makinelerinin köy içerisindeki çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Selden zarar görenler vatandaşlar için çevre iller, ilçeler ve köylerin yanı sıra Türkiye'nin birçok kentinden yardım paketleri gelmeye başladı. Havsa ilçesindeki kapalı spor salonunda toplanan yardımlar görevliler tarafından ayrıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa, yaşanan felaketin ardından halkın güzel bir kenetlenme örneği gösterdiğini ifade ederek, "Sel felaketinin ardından önceliğimiz evlerini kaybeden vatandaşlarımızın temiz ortamlarda konaklamalarını sağlamaktı. Şu an için hiçbir vatandaşımız dışarıda değil. İkinci aşama olarak selden zarar gören evlerin temizliğini tamamladık. Edirne Valisi Ekrem Canalp 'in büyük desteği ve katısıyla yürüttüğümüz çalışmalarda ilin tüm imkanlarını burası için seferber etti. Yaşanan bir felaketti, insanlarımız bundan zarar gördü. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu afet bizim birbirimize ne kadar bağlı olduğumuzu da gösterdi. Selden zarar görenler için Türkiye'nin çeşitli noktalarından, çevre illerden, ilçelerden ve köylerden bize büyük yardımlar geliyor. Gelen yardımları gelişigüzel dağıtmak yerine Havsa Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla ilçe merkezimizdeki kapalı spor salonunda topluyoruz. Tasnifi yaparak, vatandaşların ihtiyaçlarına göre dağıtımını yapıyoruz" dedi.- Edirne