Haberler » Güncel » Sel Mersin'de tarım arazilerini vurdu - Haber

Sel Mersin'de tarım arazilerini vurdu

Mersin'in Erdemli ilçesinde önceki gün yaşanan şiddetli yağış ve sonrasındaki sel tarım alanlarını olumsuz etkiledi.

08.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:49Sel Mersin'de tarım arazilerini vurdu
'in Erdemli ilçesinde önceki gün yaşanan şiddetli yağış ve sonrasındaki sel tarım alanlarını olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Limonlu ve Akdeniz mahallelerinde ön hasar tespit çalışması yapıldı. Ekipler ilk etap çalışmasında 250 dekar domates serasının, 150 dekar da limon bahçesinin sel afetinden zarar gördüğünü belirlerken, kesin hasarın yapılan çalışmanın ardından ortaya çıkacağı bildirildi. Sel sularıyla Limonlu deresinin taşması sonucu ise domates ve muz seraları sular altında kaldı.

Domates serasını su basan üretici Mehmet Yetişir, "Suyu çekemedik, dalgıçlar çalışıyor. 100 bin lira borcumuz var, gübre ilaç borcu. Daha 210 kilo domates sattım, bütün mahsül üzerinde. 10 dönüm patlıcan, 3 dönüm sera su altında. Borcun içinde kaldık, işçi borcumuzu dahi ödeyemiyoruz. Şaşkınız, devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Muz serasından sel suyu geçen üretici Ömer Göküş'te, "Muz kök çürüğüne duyarlı bir bitki. Bu su yeni fidelerin köklenmesinde zarar oluşturur. Bizim serada fazla meyve yoğunluğu yok ama meyve yoğunluğu olan seralarda erkenden çatlama ve sararma meydana getirir. Bu da bizim için bir tonaj kaybıdır. Bazı arkadaşların seraları yüzde 80 - 90 yoğunluklu. Bu seralarda ciddi bir tonaj kaybı oluşturacak" diye konuştu.

Gelip geçen bir selin sıkıntı oluşturmayacağını anlatan Göküş, "Şu anda toprak doymuş durumda. Yeni sezon için kalıcı bir hasar oluşacak gibi. En az, tonaj kaybına sebep olacak" dedi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ön hasar tespit çalışması yaptığı Limonlu ve Akdeniz Mahallelerinde çalışma yapılan 250 dekar domates serasında yüzde 50 - 70 ürün hasarı ile 150 dekar limon bahçesinde ise yüzde 30'lara varan hasar belirlendi. Kesin hasarın belirlenmesi için bölgede çalışmaların sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:48  BM'den İdlib'e 96 tır insani yardım - HATAY - Haber
15:48  Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rus gazının (Türkiye üzerinden) Avrupa'ya sevk edilmesi bütün Avrupa... - Haber
15:47  Avrupa'nın en büyük barajında su tutulmaya başlandı - Haber
15:47  Trakya Üniversitesi, 'Arnavutluk' için el ele verdi - Haber
15:42  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Slovenya Müslümanları Müftüsü'nü kabul etti - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
14:35  Yılbaşı gecesi, Rus turiste cinsel istismarda bulunan şahsa 7 yıl hapis cezası verildi - Haber
13:14  Çin'den, İran'ın ABD'ye yaptığı misilleme sonrası itidal çağrısı yaptı - Haber
13:07  Kadın kılığına girip 260 bin liralık cep telefonu çaldılar - Haber
8.01.2020 15:50:15