Haberler » 3. Sayfa » Sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan 5 aileyi jandarma kurtardı - Haberler

Sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan 5 aileyi jandarma kurtardı

Antalya'da etkili olan yağış hayatı durma noktasına getirdi.

06.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:13 Sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan 5 aileyi jandarma kurtardı
'da etkili olan yağış hayatı durma noktasına getirdi. Sel nedeniyle evlerinde mahsur ve aç kalan 5 aile, jandarma ekipleri tarafından tahliye edilerek güvenli yerlere sevk edildi.

Antalya'nın ilçesi Çandır Mahallesi hayvan pazarı mevkinde mevsimlik işçi olarak bulunan yaklaşık 40 kişilik 5 aile, sağanak yağış nedeniyle evlerinde mahsur ve aç kaldı. İhbar üzerine bölgeye 2 jandarma asayiş timi ve 1 trafik timi sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlara ulaşılarak güvenli bölgeye tahliyeleri sağlandı. Ailelerden bazıları kendi istekleri doğrultusunda Çandır Mahallesi'ndeki akrabalarının evine yerleştirildi. 19 kişilik bir aile için de Serik Belediye Başkanlığı tarafından konaklayacakları bir ev tahsis edildi. - ANTALYA

Jandarma, Antalya, serik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:29   Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT, PKK'nın güvendiği yerleri başına geçirmiştir - Haberler
15:29   Mısır, Libya'yı görüşmek üzere Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs'ı toplantıya çağırdı - Haberler
15:24   Aydın'da aspiratörden çıkan yangın korkuttu - Haberler
15:19   Samsun Valiliğinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı - Haberler
15:17   Otobüs kazasında yolcular böyle kurtarıldı - Haberler
15:09   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'in yeni 'Kale'sinde dünyaya net mesaj verdi: Teşkilat Libya'da üzerine düşeni yapıyor - Haberler
14:48   Süleymani'nin cenaze törenini canlı yayınlayan Amerikan kanalı, logosuz mikrofon tercih etti - Haberler
14:43   Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Savaşın eşiğinde olan ABD ile İran kaçıncı sırada? - Haberler
14:39   Kız arkadaşını sokak ortasında darp eden ve vatandaşların üzerine araç süren şahıs tahliye edildi - Haberler
14:17   Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nda kıyıya sürüklendi - Haberler
6.01.2020 15:36:38