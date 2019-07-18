18.07.2019 09:46
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sel nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı

Sel nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı

Düzce(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde sellere neden olan ve gece boyu yağan sağanak yağış, sabah saatlerinde de devam ediyor.

Düzce(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde sellere neden olan ve gece boyu yağan sağanak yağış, sabah saatlerinde de devam ediyor. Sel nedeniyle mahsur kalan 8 kişi askeri helikopterle kurtarılarak Sakarya'ya götürüldüler.

Düzce'nin Cumayeri ilçesi'nde akşam saatlerinde başlayan yağışlar, sabah saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında Rafting Tesislerinde mahsur kalan 11 kişiden 8'i Genel Kurmay Başkanlığı'nın gönderdiği helikopterle kurtarılarak Sakarya'da çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar. Yağış nedeniyle bölgede dereler taştı, bazı evlerin alt katları sular altında kaldı, yollar göçtü. İş makineleri heyelan nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yapıyor. Bölgede an itibarıyla yağışlar devam ediyor. Bölgede çalışma yapacak olan arama kurtarma ekipleri, AFAD ekipleri yağışların durmasını bekliyor. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Cumayeri, Sabah, Düzce, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:49   İstanbul'da küçük çocuklara hırsızlık yaptıran kadın yakalandı
12:44   Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var
12:42   Dolandırıldığını iddia eden yaşlı teyzenin anıt önünde oturma eylemi
12:37   Toplum Destekli Polislik 1 ayda 23 bin vatandaşa ulaştı
12:30   Konya'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
12:26   Düğünde açılan ateşte seken kurşun gelini yaraladı
12:25   Libya'da Hafter güçleri kadın milletvekilini kaçırdı