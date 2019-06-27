27.06.2019 09:45
Haberler » Güncel » Haber

Sel, O'nu işte böyle aldı

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe Mahallesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden Mehmet Cevahir'in sulara kapılma anı an be an kaydedildi.

Trabzon 'un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe Mahallesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden Mehmet Cevahir'in sulara kapılma anı an be an kaydedildi. Trabzon'un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe Mahallesinde 18 Haziran tarihinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen selde kaybolan 2 kişinin arama çalışmaları sürüyor. Selde büyük zarar gören Çamlıktepe Mahallesinde eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Mehmet Cevahir (66) derenin yükselen suyuna karşı koyamadı. Evi taş yığınına dönen Mehmet Cevahir'in eşi, çocukları ve torunları sel sularına kapılmaktan kıl payı kurtulurken, o dereye düşerek sel suları arasında gözlerden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülenirken, ortaya çıkan görüntüler selin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
(Yusuf Genç/İHA)Sel, O'nu işte böyle aldı
Kaynak: İHA
Araklı , Trabzon , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:23 (ÖZEL) - ÜMRANİYE'DE HALI SAHA MAÇINDAN DÖNEN GENÇLERE POLİSTEN KAÇAN OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI...
11:23 Sarıcaoğlu: "Mutlu ve güçlü Kavak için çalışıyoruz"
11:23 HAVUZDA SEBZE YETİŞTİRİYORLAR
11:23 ANTALYA FAZIL SAY, ANTALYA'DA KONSER VERDİ
11:23 RİZE HAVUZDA SEBZE YETİŞTİRİYORLAR
11:23 MUŞ 500 TAM PUANI 1 YANLIŞLA KAÇIRDI
11:23 TOKAT İŞSİZKEN YEDİĞİ YEMEK FİKİR VERDİ, MADIMAK KONSERVESİ ÜRETTİ