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Düzce'de selden zarar görenlerin ödemeleri haftaya gerçekleşecek

Düzce'de Temmuz ayında yaşanan sel afetinin meydana getirdiği maddi zararın ödemesi onaylandı. Ödemelerin bir hafta içerisinde ilçe belediyelerinin hesaplarına yatırılacağı açıklandı.

27.11.2019 14:31 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:28Düzce'de selden zarar görenlerin ödemeleri haftaya gerçekleşecek

AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, Düzce Milletvekilleri Fahri Çakır ve Ayşe Keşir'in girişimleri ile Düzce'de selden hasar gören ilçelere, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından AFAD'ın ödenek talebi gerçekleşmişti. Söz konusu talep onaylandı ve ödemelerin bir hafta içerisinde ilçe belediyelerine aktarılacağı açıklandı.

HANGİ İLÇE NE KADAR ALACAK?

Bunun üzerine ilçelere gönderilecek olan tutarlarda belli oldu. Buna göre Akçakoca ilçesine 3 milyon 30 bin TL, Cumayeri ilçesine 2 milyon 50 bin TL, Gölyaka ilçesine 400 bin TL, Gümüşova ilçesine 540 bin TL, Kaynaşlı ilçesine 90 bin TL, Yığılca ilçesine 360 bin TL şekilde belirlendi. Ödemeler bir hafta içerisinde ilçe belediyelerinin hesaplarına yatırılacak.

"YARALARI SARMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İl Başkanı Mustafa Keskin, Milletvekilleri Fahri Çakır ve Ayşe Keşir yaptıkları açıklamada, "Sel felaketinin yaşlandığı ilk günden bugüne kadar her daim yaralarını sardık sarmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandılar.


Düzce, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA

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