15.06.2019 23:34
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Sel, park halindeki otomobili sürükledi

Sel, park halindeki otomobili sürükledi

Kaynak: DHA
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