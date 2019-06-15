15.06.2019 23:36
Haberler»Güncel » Haber

Sel, park halindeki otomobili sürükledi

Sel, park halindeki otomobili sürükledi

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde, şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel, park halindeki otomobili sürükledi.

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde, şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel, park halindeki otomobili sürükledi. Dere yatağındaki beton köprüye takılan otomobil sel sularının hafiflemesi sonrası kurtarıldı.
Gelendost'ta bir haftadır etkili olan yağış bugün öğleden sonra etkisini artırdı. İlçeye bağlı Yeşilköy'de şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi. Köyün içinden geçen dereden akan sel suları, derenin kenarında park halindeki otomobili sürükledi. Dere yatağına düşen otomobil, sel sularına kapıldı. Bir süre sel sularının götürdüğü otomobil dere üzerindeki beton köprüye takılarak durdu.
Yağışın etkisini yitirmesiyle sel suları da şiddetini kaybetti. Beton köprüye takılan otomobil köy halkının kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, köyde sel nedeniyle zarar meydana geldiği belirtildi.


- Isparta
Kaynak: DHA
Isparta, Gelendost, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:46 Ünlü mankenler kelebek hastası çocuklar için podyuma çıktı
23:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan Mogadişu'daki terör saldırısına kınama
23:45 Mardin'de muhtarlık kavgası: 22 yaralı
23:45 Elektrik akımına kapılan işçi öldü
23:45 Notre Damme'deki yangın sonrası ilk ayin kasklarla yapıldı
23:45 Zıpkınla Balık Avı Türkiye şampiyonası Bartın'da yapıldı
23:45 Barselona'yı ayrılıkçıların yönetmesini eski Fransa Başbakanı önledi