Sel Sincik'i vurdu... köy yolları ulaşıma kapattı

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:40



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:40

Sel Sincik'i vurdu... köy yolları ulaşıma kapattıADIYAMAN - Adıyaman'da şiddetli yağışın en fazla etkili olduğu ilçelerden birisi olan Sincik ilçesinde hayatı felç etti. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak yağış sele dönüştü, sel ve heyelan nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Sel felaketinin etkili olduğu Sincik'te metrekareye 104.2 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağış dağlardan kaya parçalarını ve taşları sürükledi.İlçeye bağlı Sakız, Balkaya, Arıkonak, Hüseyinli, Karaköse, Uğurlu ve Şahinbeyler köyleri yağıştan en çok etkilenen köyler oldu. Taşan derelerden akan sel suları köy yollarını ulaşıma kapattı. Sel suları önüne ne kattıysa sürükledi. Taşan dereler köprüleri su altında bıraktı.İlçeye bağlı Sakız köyünde heyelan nedeniyle Derecik ve Güvercinli mezralarının yolu kapandı. Arıkonak köyünde ise heyelan nedeniyle yollar kapandı, elektrik direkleri devrildi.Diğer taraftan Çatbahçe köyünde sel suları tarım arazilerini vurdu. Taşan dereler onlarca dekar tarım arazisine zarar verdi.İl özel idaresine bağlı ekipler sel ve heyelan nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.