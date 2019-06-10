Sel sonrasında yaşlı adam kayboldu

Sel sonrasında yaşlı adam kaybolduİnekleri eve döndü, kendisi dönmedi
KIRIKKALE - Kırıkkale
'nin Sulakyurt
ilçesinde şiddetli yağan yağmurun ardından Muzaffer Uysal
isimli yaşlı adam ineklerini otlatırken kayboldu. Edinilen bilgiye göre, Sulakyurt ilçesinde tarım arazilerinden geçen dereler şiddetli yağış nedeniyle taştı. Sabah
saatlerinde 2 ineğini otlatmaya götüren 75 yaşındaki Muzaffer Uysal akşam saatlerinde evine bir daha geri dönmedi. İnekleri kendiliğinden eve gelirken akşama kadar Uysal'dan haber alınmayan ailesi jandarmaya haber verdi. Jandarma
ekipleri ve beraberinde AFAD
ekipleri İmamoğlu
Çeşmesi köyü yol güzergahında yaklaşık 8 saatlik süreyle arama çalışmalarını sürdürdü. Aramalar sabah saatlerinde devam edecek.Uysal'ın taşan sel sularına kapılma ihtimali üzeride duran ekipler, bölgede aşırı dere taşkınları ve toprak yığınlarının olması nedeniyle arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinden itibaren devam edecek.
Kaynak: İHA
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