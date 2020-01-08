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Sel suları denizi bu hale getirdi

Sinop'un Gerze ilçesinde etkili olan sağanak sele yol açtı, evleri su bastı, deniz çöplerle doldu.

08.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:33Sel suları denizi bu hale getirdi
Sinop'un Gerze ilçesinde etkili olan sağanak sele yol açtı, evleri su bastı, deniz çöplerle doldu.

Gerze'den dün gece metre kareye 17 kilo yağmur düştü. Şiddetli yağmur sonucu cadde ve sokaklar dereye döndü, bazı bodrum katları sular altında kaldı ve yollarda çökmeler meydana geldi. Sel sularının taşıdığı çöpler denizde kirliliğe yol açtı.

Vatandaşın mağduriyetini yerinde görme ve eksikliklerin giderilmesi adına AK Parti Gerze İlçe Başkanı Vahdettin Özdemir ve Belediye Başkanı Cevat Şensoy, belediye meclis üyeleriyle birlikte yaşanan sıkıntıları yerinde görerek çalışmaları koordine ettiler. - SİNOP

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Kaynak: İHA

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