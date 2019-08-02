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Sel suları ile şehre gelen timsah, köpeğe saldırdı

Sel suları ile şehre gelen timsah, köpeğe saldırdıHindistan, (DHA)- Hindistan'da yoğun yağışların meydana getirdiği sel sonucunda, şehirde timsah görüldü.

02.08.2019 10:16
Sel suları ile şehre gelen timsah, köpeğe saldırdı
Sel suları ile şehre gelen timsah, köpeğe saldırdı
Hindistan, (DHA)- Hindistan'da yoğun yağışların meydana getirdiği sel sonucunda, şehirde timsah görüldü. Timsahın sokakta bulunan köpeğe saldırma anları sosyal medyada çok sayıda izlendi.
Yoğun yağışların etkili olduğu Vadodara şehrinde meydana gelen sel sonucunda, suda yüzen bir timsahın sokağın ortasında bulunan köpeğe saldırdığı görüldü.
Yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda olan timsahın, yoğun yağışlar sonucu Vishwamitri nehrinin taşmasından dolayı şehre kadar geldiği bildirildi. Ayrıca, taşan nehir yüzünden şehirde birçok timsah olabileceği belirtildi. Timsah, daha sonra Yabani Hayat Kurtarma Vakfı (WRT) tarafından kurtarılarak doğal alanına geri götürüldü.

Hindistan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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