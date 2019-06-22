22.06.2019 19:44
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Sel suları piknikçileri mahsur bıraktı

Sel suları piknikçileri mahsur bıraktı

Kaynak: DHA
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