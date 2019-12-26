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Sel suları, şelale oluşturdu

BARTIN'ın turistik tatil beldesi İnkum'da yoğun yağış sonrasında dağlardan gelen sel suları, yaklaşık 50 metreden düşerek şelale oluşturdu.

26.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:01 Sel suları, şelale oluşturdu
BARTIN'ın turistik tatil beldesi İnkum'da yoğun yağış sonrasında dağlardan gelen sel suları, yaklaşık 50 metreden düşerek şelale oluşturdu.

'da son 2 gün içerisinde metrekareye 47 kilo yağış düştü. Zaman zaman şiddetini artıran yağış sonrasında tatil beldesi İnkum'da dağlık alandan sel suları gelmeye başladı. Yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen sel suları,  şelaleyi andırdı. İnkum'da yaşayanlar, aşırı yağış sonrasında buranın şelale haline geldiğini, yağışın kesildiğinde ise şelalenin yok olduğunu söyledi.


- Bartın

Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

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