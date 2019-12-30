Haberler » Güncel » Sel suları Silifke-Mut karayolunu kapattı - Haber

Sel suları Silifke-Mut karayolunu kapattı

Mersin'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden aşırı yağışların neden olduğu sel Silifke-Mut karayolunu kapattı.

30.12.2019 17:09 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:14 Sel suları Silifke-Mut karayolunu kapattı
Mersin'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden aşırı yağışların neden olduğu sel Silifke-Mut karayolunu kapattı.

Silifke-Mut Karayoluna akan sel suları araçların geçişini zorlaştırdı. Kimi araç sel sularından zarar görmeden geçerken, kimileri ise sel suları içinde stop etti.

Bir çok aracın ise sulardan geçtiği esnada akıntının da etkisi ile plakaları düştü. Plakaları düşen bazı sürücüler ise çevreden buldukları tırmıkla sel sularının içinde plakalarını aradılar.

Trafik akışını engelleyen sel suları nedeniyle Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Yolun alt kısımları iş makinesi ile kazılarak suyun yoldan çekilmesi sağlanmaya çalışıldı.

Sel suları nedeniyle yolu araç trafiğine kapan Bölge Trafik ekipleri ise yolu Silifke ve Çamdüzü mevkisinden kapatarak, araçları bir başka güzergaha yönlendirdi.

Plakaları düştüğü için yol kenarında bekleyen bazı sürücüler, "Yol içinde aşırı miktarda sel suyu olduğu için geçişimiz esnasında aracımızın ön plakası düştü. Plakamızı alabilmek için yoldaki suyun çekilmesini bekliyoruz. Umarız ekipler biran önce suyu tahliye ederler" dedi. - MERSİN

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:00   Tel Abyad'a huzur geldi, sokaklar canlandı - Haber
18:00   MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı'dan yeni yıl mesajı - Haber
18:00   Yangından kurtarılan çocuğa kendi çoraplarını giydiren sağlıkçıya takdirname - Haber
18:00   Adana'daki FETÖ davasında 5 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis - Haber
17:55   İzmir'e yerli üretim 15 yeni otobüs - Haber
17:43   Balıkesir'de bir genç başından vurulmuş halde ölü bulundu! Sevgilisi ve arkadaşı gözaltında - Haber
17:42   10 yıllık eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, yaşadığı korku dolu anları anlattı - Haber
17:33   Toplu cinsel istismara uğradığını söyleyen genç kadın, suçlu bulundu! Hapis ve para cezasıyla yargılanıyor - Haber
17:26   Çin yapımı ilk Tesla otomobil gün yüzüne çıkıyor - Haber
17:04   Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Haber
30.12.2019 18:04:14