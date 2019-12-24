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Sel sularına kapılan çocuğu vatandaşlar kurtardı

Adana'da şiddetli yağışların neden olduğu sel sularına kapılan 11 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

24.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:16
'da şiddetli yağışların neden olduğu sel sularına kapılan 11 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Dün geceden buyana yağan ve okulların 1 gün tatil edilmesine neden olan şiddetli yağışlar etkili oluyor.
Merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bir çocuk, yağışlar yüzünden yolda oluşan sel sularına kapıldı. Çocuğun yardım çığlıklarına çevredeki vatandaşlar yetişti. Suya kapılan 11 yaşındaki Sami adındaki çocuk vatandaşlardan kurtarıldı.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)
Sel sularına kapılan çocuğu vatandaşlar kurtardı

Adana, Güncel

Kaynak: İHA


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