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Sel sularına kapılan çocuğun cesedi bulundu

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, dün etkili olan sağanağın oluşturduğu sel sularına kapılarak kaybolan Abdullah Korkmaz'ın (13) cansız bedeni bulundu.

28.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:14
Sel sularına kapılan çocuğun cesedi bulundu

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, dün etkili olan sağanağın oluşturduğu sel sularına kapılarak kaybolan Abdullah Korkmaz'ın (13) cansız bedeni bulundu.

Nizip'in kırsal bölgelerinde yağan sağanak dün akşam sele neden oldu. Oğuzlar Mahallesi'nde de Abdullah Kokmaz sel sularına kapıldı. Gece yapılan arama çalışmaları sonuçsuz kalınca, Korkmaz için bu sabah yeniden harekete geçildi. Ekipler, yaptıkları aramalar sonunda, çocuğun sel sularına kapıldığı yerden 6 kilometre uzaklıkta, cansız bedenini buldu. Kormaz'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Nizip, Güncel

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