Sel sularına kapılan Derya Bilen'in cenazesi, kargo uçağıyla Bingöl'e gönderildi

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Derya Bilen'in cenazesi, Bursa'da kılınan cenaze namazının ardından memleketi Bingöl'e, kargo uçağıyla gönderildi.

27.06.2020 04:30 | Son Güncelleme: 27.06.2020 05:34
Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Derya Bilen'in cenazesi, Bursa'da kılınan cenaze namazının ardından memleketi Bingöl'e, kargo uçağıyla gönderildi.
Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü gasilhanesine getirilen Bilen'in cenazesi, burada yıkandı.
Akraba ve yakınlarının yoğun katılımıyla cenaze namazı kılınan ve dualar edilen Bilen'in cenazesi, belediyeye ait araçla Yenişehir Havaalanı'na götürüldü.
Burada kargo uçağına yüklenen genç kızın naaşı, yanında 10 akrabasıyla memleketi Bingöl'e gönderildi.
İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde 21 Haziran Pazar günü akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmış; yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti.
Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde sel sularına kapılan Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu. Derya Bilen ise sele kapılarak kaybolmuştu.
Bölgede 33 binada hasar oluşmuş, 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar görmüştü. Sel sularına kapılan Derya Bilen’in cenazesi, kargo uçağıyla Bingöl’e gönderildi

Kaynak: AA

Etiketler: Derya Bilen, Bingöl, Güncel, Haber

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