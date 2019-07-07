07.07.2019 14:36
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Sel sularına kapılan ineklerin zor anları

Kars'ta etkili olan sağanakta sel sularına kapılan 7 inek vatandaşlarca kurtarıldı.

Kars'ta etkili olan sağanakta sel sularına kapılan 7 inek vatandaşlarca kurtarıldı.
Kent merkezine bağlı Bozkale köyünde dün etkili olan sağanak sebebiyle bazı besiciler, hayvanlarını otlattıkları meralardan ahırlarına götürmek için dönüşe geçti.
Dönüş yolunda sel suları ve sağanak sebebiyle debisi yükselen dereden karşıya geçen sürüdeki ineklerden 7'si akıntıya kapıldı.
Akıntıya kapılan 7 ineğin yaşadığı zor anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.
Sel sularına kapılan inekler köylülerin çabası ile kurtarıldı, sürüdeki diğer inekler de akıntıya kapılmamaları için dere kenarından uzaklaştırıldı. Sel sularına kapılan ineklerin zor anları
Kaynak: AA
Kars, Güncel

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