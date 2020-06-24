SEL SULARINA KAPILAN KADINI KURTARAN MURAT ÖZKAN O ANLARI ANLATTI

Esenyurt'ta sel baskını sırasında bir kadın suyu kapıldı.

24.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:24
Esenyurt'ta sel baskını sırasında bir kadın suyu kapıldı. Sürüklenen kadın çevredekiler tarafından kurtarıldı. Kadını sel sularından kurtaran Murat Özkan o anları anlattı.
Murat Özkan, "İleride AVM ve oraya geldik. İlk sel orada başladı. Orada bir kadın suya kapıldı, iki-üç kişi selden kadını biz aldık. Oradan sonra eve geldik. Burayı da sel basmıştı zaten. Kadının 14 yaşında bir tane kızı varmış, kızı selde kayboldu diye evden çıkmış. Evladının telaşında kendini suya vurdu, 'Suya girme' dedik, girdi. O arada sürüklenmeye başladı. İleride duran arabaya çarptı. Kadın kalkmaya çalıştı, birisi elini uzattı kadını tutamadı. Sonra biz de koştuk. İki-üç kişi ancak kadını çıkarabildik. Sel biraz yavaşladıktan sonra biz oradan karımı ve çocuklarımı eve gönderdim, kayınbiraderimin evini su basmıştı" dedi. SEL SULARINA KAPILAN KADINI KURTARAN MURAT ÖZKAN O ANLARI ANLATTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Murat Özkan, Esenyurt, Güncel, Haber

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