Sel sularına kapılan yaşlı çoban kayboldu

Kırıkkale
'nin Sulakyurt
ilçesinde sel sularına kapılan 75 yaşındaki çoban kayboldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çebiş Deresi Mevkisinde büyükbaş hayvanlarını otlatan Muzaffer Uysal
, kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle taşan derenin sularına kapıldı.
Ailesi, Uysal'a ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, 112, AFAD
, Jandarma
, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kaybolan Uysal'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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