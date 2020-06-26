Sel sularına kapılarak kaybolan Derya Bilen'in cansız bedeni bulundu (2)

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Derya Bilen'in cansız bedeni, Yıldırım ilçesindeki su kanalında bulundu.

26.06.2020 21:29 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:58
Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Derya Bilen'in cansız bedeni, Yıldırım ilçesindeki su kanalında bulundu.
Kestel ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'ndeki selde kaybolan 17 yaşındaki Derya Bilen'i arama çalışmaları, cesedin bulunmasıyla sona erdi.
Bursa AFAD Mu¨du¨rlu¨ğu¨ eş gu¨du¨mu¨nde, jandarma ve belediye ekiplerinin yanı sıra sivil arama kurtarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları kapsamında, Bilen'in cansız bedeni, çalışmaların beşinci gününde Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT) ekiplerince olay yerinden yaklaşık 16 kilometre ötede, su kanalının kenarındaki çalılıkların arasında bulundu.
Bilen'in olay yerindeki akrabaları ve yakınları, gözyaşı döktü.
Baba Nezir Bilen, üzgün olduğunu belirterek arama çalışmalarına destek veren ekiplere teşekkür etti.
Bilen'in cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde 21 Haziran Pazar günü akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmıştı, yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti. Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde sel sularına kapılan Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu. Bölgede 33 binada hasar oluşmuş, 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar görmüştü. Derya Bilen, sele kapılarak kaybolmuştu. Sel sularına kapılarak kaybolan Derya Bilen’in cansız bedeni bulundu (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Derya Bilen, Bursa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
2019’da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Ekonomi
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Magazin
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Karaman’da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı’ndan sonra 500’e ulaştı Güncel
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak Sağlık
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı’nın üzerine yürüdü Magazin
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Dünyada ilk defa Diyarbakır’da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti Güncel
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
İstiklal Caddesi’nde elinde bıçak olan bir şahıs etrafa saldırdı, cadde kapatıldı 3. Sayfa
İstiklal Caddesi'nde elinde bıçak olan bir şahıs etrafa saldırdı, cadde kapatıldı
Haberler››Güncel››Sel sularına kapılarak kaybolan Derya Bilen'in cansız bedeni bulundu (2) - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:21: Banko Piyango çekildi - Haber 22:19: Aydın'da motosikletin çarptığı kişi hayatını kaybetti - Haber 22:16: Son dakika haberi: YKS'ye girecek öğrencilere özel şarkı - Haber 22:13: Antalya'da yerleşik Polonya vatandaşları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak - Haber 22:11: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber 21:50: Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir - Haber 21:26: Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi - Magazin 21:24: Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba oluyor - Magazin 21:04: Balkondan düşen kadını çevredekiler havada yakaladı - Haber 19:56: Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi - Haberler