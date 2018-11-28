Sel Sularında Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu

Edirne
'nin Havsa
ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde, sel sularına kapılarak kaybolan Veysel Evren
'in cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Evren'den (78) haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. AFAD
ve İstanbul Jandarma Komutanlığı
Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, sağanağın köydeki dereyi taşırması sonucu oluşturduğu sel sularına kapıldığını düşünülen Veysel Evren'i, köydeki evinin çevresinde aramaya başladı.
Sualtı ekibi, Evren'in cesedini evinini avlusunda çamura saplanmış halde buldu.
Evren'in cenazesi, bölgedeki incelemenin ardından Sultan Murat
Devlet Hastanesi'ne kaldırılacak.
Havsa,Edirne,Evren
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:48