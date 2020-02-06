Sel sularında mahsur kalan köpek kurtarıldı

KONYA'da, dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı derelerde su taşkınları yaşandı. Bağ evinde, tasmayla bağlı olduğu için sel sularında mahsur kalan köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan sağanak, çok sayıda bahçenin sular altında kalmasına neden oldu. İlçeden geçen Akçay Deresinin sağanak nedeniyle taşması sonucu Taşağıl Mahallesi'nde bulunan Mehmet Çetinkaya'ya ait bağ evindeki köpek, sel sularında mahsur kaldı. Çevre sakinleri durumu Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri suda mahsur kalan köpeği kurtarma çalışması başlattı. Bir görevli suya girerek köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Sudan çıkartılan köpek sahibine teslim edildi.