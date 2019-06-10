Sel suyu dolan otoparkta 40 araç mahsur kaldı

ANKARA'da meydana gelen sel felaketinde suyla kaplanan iş merkezinin bodrum katındaki otoparkında yaklaşık 40 araç mahsur kaldı. Dünden bu yana süren tahliye çalışmasında suyun sadece yüzde 25'lik kısmı çekilirken, sürücüler araçlarındaki hasarın büyük olmasından endişe ettiklerini söyledi.

Selden en çok etkilenen bölgelerden Etimesgut'ta bulunan iş merkezinin bodrum katındaki otoparkı suyla kaplandı. Otoparkta bulunan yaklaşık 40 araç da sel sularının içinde kaldı. Dün akşam plaza yöneticileri, bu sabah da belediye ekipleri, 6 bin 500 metrekarelik otoparkta biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Motorlu pompalarla dünden bu yana yapılan çalışmalarda, otoparkta yaklaşık 1 metreyi bulan suyun sadece dökte biri tahliye edilebildi. Ekiplerin tahliye çalışması sürerken, sürücüler 24 saati aşkın süredir suyun içindeki araçlarında hasarın büyük olmasından endişe ettiklerini söyledi.

'SUYUN YÜZDEN 25'İNİ ÇEKEBİLDİK'

Plaza sahibi ve yöneticisi Bahattin Atalay, sel baskınından kaynaklı büyük bir mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Ankara Valiliği'nden afet ilan edilmesini talep ettiklerini anlatan Atalay, "15 milyon TL civarında hasarımız var. Dün akşam itibariyle vidanjörler tutarak suyun bir kısmını attık. Bugün itibariyle ASKİ'den vidanjör gönderdiler şu anda ASKİ ile Yenimahalle Belediyesi vidanjör gönderdi. Şu an suyu çekiyoruz; ama yaklaşık yüzde 25'ini çekebildik" dedi.

Plaza yönetiminin Avukatı Utkan Ziya Özger de "Kendi imkanlarımızla tespit yaptırmaya çalıştık. Mahkemeden talepte bulunduk, Fen bilirkişisi, inşaat ve makine bilirkişisi marifetiyle hasara yönelik tespit talebinde bulunduk. Şu an sonucunu bekliyoruz. İçeride çok sayıda araç var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otoparktan görüntü

-Su içindeki araçlar

-Yöneticiler ile röp.

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA