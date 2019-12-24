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Sel sularına kapılan 11 yaşındaki çocuğun kurtarılma anı kamerada!

Adana'nın Sarıçam ilçesinde sel suyuna kapılan çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

24.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:22

'da şiddetli yağışların neden olduğu sel sularına kapılan 11 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Öte yandan, kentteki şiddetli yağış nedeniyle tarım arazileri büyük zarar gördü.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Dün geceden buyana yağan ve okulların 1 gün tatil edilmesine neden olan şiddetli yağışlar etkili oluyor. Merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bir çocuk, yağışlar yüzünden yolda oluşan sel sularına kapıldı.

İMDADINA VATANDAŞLAR YETİŞTİ

Çocuğun yardım çığlıklarına çevredeki vatandaşlar yetişti. Suya kapılan 11 yaşındaki Sabri adındaki çocuk vatandaşlardan kurtarıldı.

Sel sularına kapılan 11 yaşındaki çocuğun kurtarılma anı kamerada!

Adana, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA


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