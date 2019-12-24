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Sel suyuna kapılan çocuk kurtarıldı (3)

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılan çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

24.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:05
'nın merkez ilçesinde, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılan çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kentte dünden itibaren etkili olan sağanaktan dolayı sular altında kalan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir ara sokakta, yolun karşısına geçmek isteyen kimliği henüz öğrenilemeyen 10 yaşlarındaki çocuk akıntıya kapıldı.
Sudan çıkamayan çocuğu gören bir belediye otobüsü şoförü ile çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti.
Çocuğu kucağına alarak kurtaran vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine verdi.
Bölgeye giden ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı,
Çocuğun kurtarılma anı cep telefonuyla görüntülendi.
Sel suyuna kapılan çocuk kurtarıldı (3)

Sarıçam, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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