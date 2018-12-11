Sel Uyarısı 3 Okulu Tatil Ettirdi

11 Aralık 2018 Salı 13:45



11 Aralık 2018 Salı 13:45

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Söğütlü Çayı'nda oluşabilecek sel riski göz önünde bulundurularak çay kenarındaki 3 okulda 1 günlüğüne eğitime ara verildi.Elbistan ve çevresi, gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıksız olarak devam eden sağanak yağmurun etkisi altında kaldı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Elbistan'a son 24 saat içerisinde metrekareye 18,3 kilogram yağış düştü. Söğütlü Çayı'nın beslendiği bölgelere düşen yağış ise metrekareye 28 kilograma ulaştı. Etkili sağanak yağış, Elbistan'a bağlı Tapkıran Mahallesi civarından doğan ve çok sayıda yerleşim yerini geçtikten sonra Ceyhan Nehri ile birleşen Söğütlü Çayı'nda taşkın ve sel riskini de beraberinde getirdi. Devlet Su İşleri (DSİ) ve Elbistan Belediyesi yetkilileri de yapılan inceleme sonrasında Söğütlü Çayı'nda sel oluşabileceği riskini göz önünde bulundurarak Elbistan Kaymakamlığı ile konuyu paylaştı. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, acilen toplanarak Söğütlü Çayı'nın geçtiği Esentepe Mahallesi kesimindeki İMKB Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi, Esentepe Ortaokulu ile Elbistan Anaokulu'nda eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı aldı. Bu karar doğrultusunda 3 okuldaki öğrenciler evlerine gönderildi.Söğütlü'nün debisi yükseldi, Elbistan Belediyesi harekete geçtiSöğütlü Çayı'nın debisi, son yağışlar nedeniyle ciddi şekilde yükseldi. Çayın birçok noktasında çağlayanlar oluşurken, çayın geçtiği kırsal mahallelerdeki vatandaşlar da olası sel ve taşkın tehlikesine karşı uyarıldı. Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş, Söğütlü Çayı'nın geçtiği kırsal mahalleler ve ilçe merkezindeki düşük kotta yer alan bölgelerde incelemelerde bulundu. Başkan Vekili Tıraş, vatandaşlarla görüşerek son durum hakkında bilgi aldı. Elbistan Belediyesi'ne ait iş makineleri de taşkın riski bulunan bölgelerde çalışma yaptı. Çalışmalarını yakından takip eden Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş, vatandaşların olası mağduriyetlerine karşı tüm ekipleri teyakkuza geçirdiklerini belirtti.2013'te sel suları okulları basmıştıElbistan, son yılların en büyük felaketlerinden birini 2013 yılı Mart ayında yaşamıştı. En son 1964 yılında görülen devasa sel, köylerde ve kent merkezinde korku ve paniğe neden olmuştu. Sel sularının geniş çevreyi etkilemesi ve Söğütlü Çayı'nın taşması sonucunda çay kenarında bulunan evlerde yaşayanlar tahliye edilmişti. Belediyeye ait iş makineleri sabah saatlerine kadar sel sularının çevreyi etkilememesi için büyük uğraş vermiş, Esentepe Mahallesi'nde bulunan Elbistan Anaokulu ile İMKB Gazi Mustafa Kemal Lisesi sel suları altında kalmıştı. - KAHRAMANMARAŞ