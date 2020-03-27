Selahaddin Eyyubi Havalimanına termal kamera kuruldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında termal kamera kuruldu.
27.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:58
Hakkari 'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında termal kamera kuruldu.
Tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle önlemlerin artırıldığı havalimanında ekipler, ortak kullanılan alanları dezenfekte etti.
Çeşitli illerden Hakkari'ye gelen yolcuların kontrol edilmesi için termal kameranın kurulduğu havalimanında, olası vakalara karşı izolasyon odası oluşturuldu.
Sağlık ekipleri de gelen yolcuları sağlık taramasından geçirdi, ateşlerini ölçtü.
Tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle önlemlerin artırıldığı havalimanında ekipler, ortak kullanılan alanları dezenfekte etti.
Çeşitli illerden Hakkari'ye gelen yolcuların kontrol edilmesi için termal kameranın kurulduğu havalimanında, olası vakalara karşı izolasyon odası oluşturuldu.
Sağlık ekipleri de gelen yolcuları sağlık taramasından geçirdi, ateşlerini ölçtü.
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Kaynak: AA
Etiketler: Selahaddin Eyyubi, Yüksekova, Hakkari, Güncel