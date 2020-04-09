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Selahattin Acar Düğün Salonu için sözleşme imzalandı

Nazilli Belediyesi'nin tüzel kişiliğine ait Yeşil Mahalle 658 Sokak'ta bulunan Selahattin Acar Düğün Salonu için sözleşme imzalanarak 21 aylığına kiraya verildi.

09.04.2020 08:28 | Son Güncelleme: 09.04.2020 08:28
Selahattin Acar Düğün Salonu için sözleşme imzalandı
Nazilli Belediyesi'nin tüzel kişiliğine ait Yeşil Mahalle 658 Sokak'ta bulunan Selahattin Acar Düğün Salonu için sözleşme imzalanarak 21 aylığına kiraya verildi.

Belediye Encümeni huzurunda yapılan açık teklif artırma usulü ihalede en yüksek fiyatı vererek ihaleyi alan Behçet Üney, sözleşmenin imzalanmasının ardından 2020-2021 yılı için düğün, nişan ve sünnet yenileme kayıtlarını başlattıklarını belirtti.

Düğün salonunun yapılan sözleşme ile 21 aylığına 248 bin 500 liraya kiralandığını belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Öncelikle sözleşmemizin hem işletmecilerimiz Şakir ve Behçet Üney'e hem de Nazillimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Belediyemiz tüzel kişiliğine ait alanlardan elde edilen gelirlerin tamamını Nazillimiz için harcanacak. Halkımızın daha iyi hizmet alması ve belediyemize ait alanların en verimli şekilde değerlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhalelerimizle ilgili gerekli duyuruların yapılması, şeffaf ve basına açık bir şekilde yapılması için büyük hassasiyet gösteriyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Selahattin Acar, Nazilli, Güncel
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