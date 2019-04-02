Selahattin Arslanbuğul Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız SİİRT TİLLO belediye başkan adayı olan Selahattin Arslanbuğul isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİİRT TİLLO ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Selahattin Arslanbuğul isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız SİİRT TİLLO adayı Selahattin Arslanbuğul kimdir? Bağımsız SİİRT TİLLO adayı Selahattin Arslanbuğul yüzde kaç oy aldı?

Selahattin Arslanbuğul Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız SİİRT TİLLO belediye başkan adayı olarak gösterilen Selahattin Arslanbuğul TİLLO ilçesinde % 2,25 oranında oy almıştır. TİLLO ilçesinde % 2,25 oranında oy olan Selahattin Arslanbuğul adlı Bağımsız adayı toplamda 29 adet oy sayısına ulaştı.

SİİRT TİLLO ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.