MHP'nin Sivas Hafik Belediye Başkan Adayı Selahattin Çuhadaroğlu kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Sivas'ın Hafik ilçesi Belediye Başkan Adayı açıklandı. Selahattin Çuhadaroğlu 31 Mart seçimlerinde aday gösterildi. Peki, Selahattin Çuhadaroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

SELAHATTİN ÇUHADAROĞLU KİMDİR?

Selahattin Çuhadaroğlu 1947 yılında Sivas Hafik'te doğdu. Eskişehir Hava Teknik Okullar Komutanlığı'nda 2 sene eğitim aldıktan sonra 1967 yılında mezun oldu.

BAKANLIKLARDA ÇALIŞTI

Selahattin Çuhadaroğlu, Eskişehir, Mardin ve Bursa'da Hava Motorlu Araçlar Komutanlığı'nda çalıştı. Kayseri ve Konya Hava Birlikleri'nin ve Bakanlıklar'ın çeşitli kademelerinde görev aldıktan sonra 1992 senesinde Hava Astsubay olarak emekli oldu.

DAHA ÖNCE DE ADAY GÖSTERİLDİ

Çuhadaroğlu, 1995 yılında doğduğu yer olan Hafik'te aktif siyasete başladı. Doğru Yol Partisi (DYP) ve Saadet Partisi'nde İlçe Başkanlığı yaptı. Saadet Partisi'nden iki dönem Belediye Başkan Adayı gösterildi.