Selahattin Demirtaş, 9 komutanın ismini verip Bahçeli'nin sözünü hatırlattı

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hendek operasyonlarına ve tutukluğuna değinerek 9 komutanın ismini verdi. Demirtaş, açıklamasında "Yaşananların iç yüzünü bilmeyenler, güvenlik güçlerinin haksız yere suçlandığını, bu şekilde 'terör propagandası' yapıldığını söylemeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş, Twitter'dan tutukluğuna ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) barış bildirisine imza atan akademisyenler için verdiği karara ilişkin açıklama yaptı. Demirtaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Merhabalar. Umarım iyisinizdir, biz her zamanki gibi gayet iyiyiz. AYM'nin barış akademisyenleri kararı hukuki açıdan tartışılıyorken, ben de siyasi bir hatırlatmayla katkı sunmuş olayım."

"Karara konu olan hendek/barikat operasyonları yapılırken bazı güvenlik birimlerinin aşırı güç kullandığını, sivilleri doğrudan hedef aldığını ben de defalarca söylemiştim. Elbette ki, biz de o suça hem ortak olmamak hem de durdurmak için çok çaba sarf etmiştik. O dönemde yaşananların arka planını ve iç yüzünü bilmeyenler, güvenlik güçlerinin haksız yere suçlandığını, bu şekilde 'terör propagandası' yapıldığını söylemeye devam ediyorlar."

KOMUTANLARIN İSMİNİ VERİP BAHÇELİ'NİN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

"Bakın, bunu söyleyenlerin korumaya çalıştığı, cansiparane bir şekilde savunduğu o operasyonların emirlerini veren komutanlar kimlermiş ve neredelermiş:"

"Ayrıca Devlet Bahçeli de durumu çok sonraları fark etmiş olacak ki, bu konuda şöyle bir demeç verme zorunluluğu hissetmişti:"

"Bu darbeci askerlerin Meclis'i bombalama ve yüzlerce sivil yurttaşı katletme emirlerini 15 Temmuz'da verdiğine inanıyorsunuz da Sur'da, Cizre'de tek bir sivilin öldürülme emrini vermiş olabileceğine neden inanmıyorsunuz?"

AYM'NİN KARARINA KARŞI İMZA ATAN AKADEMİSYENLER

"Şimdi, AYM kararına karşı imza atan '1066 akademisyen' bu darbeci askerleri ve onların suçlarını savunmuş olmuyor mu? (1071 imza sayısı hedeflenirken ulaşılan 1066 sayısı da, Alparslan'ın Malazgirt'e gelip Kürtlerle ittifak yapmayı henüz aklından geçirmediği bir tarih olmuş.)"

"Kim bilir, bakarsınız ileride bir gün savcının biri de çıkıp (umarım olmaz) bu 1066 akademisyene, darbecilere destekten soruşturma açıverir. Ama her halükarda tarihin utanç sayfasına yazıldılar bile."

"Hala ikna değillerse Taybet İnan, Cemile Kasırga, Sevê Demir, Pakize Nayır, Fatma Uyar, Aziz Yural ve katledilen onlarca sivil insanı kendilerine hatırlatıyorum."