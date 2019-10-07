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Selahattin Demirtaş'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesi, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

07.10.2019 15:06

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesi daha sonra Demirtaş'a verilen hapis cezasını TCK'nın 51/1. maddesi gereğince erteledi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, kapatılan BDP Genel Başkanı iken 27 Aralık 2013'de partisinin Şırnak il binasında katıldığı aday tanıtım etkinliğinden dolayı "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan dava açılmıştı. Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Edirne'de tutuklu bulunan Demirtaş katılmazken avukatları hazır bulundu. Esasa ilişkin savunma yapan Demirtaş'ın avukatları, Demirtaş'ın toplantıdaki konuşmalarının aday tanıtımları ve siyasi değerlendirmeler olduğunu söyledi. Konuşma sırasında bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açılması ve PKK lehine sloganlar atılmasından Demirtaş'ın sorumlu tutulamayacağını savunan avukatlar, beraat talebinde bulundu.

SUÇU; TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNA MUHALEFET

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, Demirtaş'a "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hakim, Demirtaş'a verilen hapis cezasını TCK'nın 51/1. maddesi gereğince erteledi.

Selahattin Demirtaş'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(18)
ATMACA:Yav cok az sonra erteleme niye bu adam terör suçundan yatmıyormu yasin börüyü kim öldürdü
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2 2
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KAAN:ALLAH rizasi icin idam idam idam.
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5 4
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MÜFİT:Ne demek ertelendi terör suçunun affı olmaz.
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2 4
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ADINIZI YAZIN:bu ülkenin vatan hainleri milliyetçilik yapıp ülkeyi bölenlerdir. türk kürt üzerinden fitne çıkaran cahillerden başkası değildir. .
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14 2
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ALPEREN:Bu hayvanın içerden hiç çıkmaması gerekir yattığı süre içerisinde her türlü giderin karşılığını hatta bir bardak suya kadar bedelini ödemelidir vatan hainlerine verilecek bir bardak suyumuz dahi yoktur hatta bunların hiçbirine gerek yok bir gece çıkarıcan sınır dışına gereğini yapıcan leşi vatanımdan uzak yere atıp dönücen.
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42 35
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AMEDİ:klavye başındamı yapacaksın.
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0 1
AMED:Koyun kafalisin dostum
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6 9
XXXXX:sıkıyorsa sen yap
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7 9
MİRRO:Asil vatan haini sizlersiniz
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9 11
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