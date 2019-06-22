Selahattin Demirtaş annesinden Erdoğan'a çağrı: Oğlumu bıraksın, ona siyaset yaptırmayacağım

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'ın annesi Sadiye Demirtaş, oğlu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a çağrı yaptı.

"Siyaseti sevmiyorum. Keşke çocuklarım siyasete girmeseydi. Şimdi oğlum çıksa bırakmayacağım tekrar siyaset yapsın. Kesinlikle bırakmayacağım! Erdoğan Bey korkmasın, oğlumu bıraksın, ona siyaset yaptırmayacağım. Dinlesin beni! Ben bunu cezaevi kamerasına da söylemişim. Selahattin çıkacak ve burada yanımda oturacak!''

Baba Tahir Demirtaş ise her defasında yaptığı gibi önce eşini saygıyla dinliyor, sonra da kısa ve öz fikrini soğukkanlılıkla söylüyor: "Bana kalsa sonuna kadar devam etmeli! Babası olarak hissim, Allah'ın izniyle Selahattin ileride Cumhurbaşkanı olacak!''

Anne Sadiye Demirtaş pes etmiyor: ''Cumhurbaşkanı olmasına ben izin vermem! Bize lazım değil, her şey onların olsun!''