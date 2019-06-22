22.06.2019 08:57
Haberler » Güncel » Haber

Selahattin Demirtaş annesinden Erdoğan'a çağrı: Oğlumu bıraksın, ona siyaset yaptırmayacağım

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulanan Selahattin Demirtaş'ın annesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaparak "Korkmasın, oğlumu bıraksın; ona siyaset yaptırmayacağım" dedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'ın annesi Sadiye Demirtaş, oğlu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a çağrı yaptı.

"Siyaseti sevmiyorum. Keşke çocuklarım siyasete girmeseydi. Şimdi oğlum çıksa bırakmayacağım tekrar siyaset yapsın. Kesinlikle bırakmayacağım! Erdoğan Bey korkmasın, oğlumu bıraksın, ona siyaset yaptırmayacağım. Dinlesin beni! Ben bunu cezaevi kamerasına da söylemişim. Selahattin çıkacak ve burada yanımda oturacak!''

Baba Tahir Demirtaş ise her defasında yaptığı gibi önce eşini saygıyla dinliyor, sonra da kısa ve öz fikrini soğukkanlılıkla söylüyor: "Bana kalsa sonuna kadar devam etmeli! Babası olarak hissim, Allah'ın izniyle Selahattin ileride Cumhurbaşkanı olacak!''

Anne Sadiye Demirtaş pes etmiyor: ''Cumhurbaşkanı olmasına ben izin vermem! Bize lazım değil, her şey onların olsun!''

Selahattin Demirtaş annesinden Erdoğan'a çağrı: Oğlumu bıraksın, ona siyaset yaptırmayacağım
Politika , Güncel

Son Dakika Haberleri
09:06 DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1
09:05 Mantı: "Adana'yı tasarım üssü haline getireceğiz"
09:03 JAK Timleri'nin Araklı'daki selde kaybolan 3 vatandaşı bulmak için canla başla verdiği mücadele...
09:03 Beyoğlu Yaz Konserleri büyük bir coşkuyla başladı
09:03 BÜYÜKÇEKMECE'DE YANAN FABRİKANIN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ
09:02 Nazilli Ticaret Odası'ndan Buharkent Kaymakamı Mahmutoğlu'na hayırlı olsun ziyareti
09:02 Aydın'da ıslak Haziran