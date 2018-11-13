Selahattin Demirtaş: Artık HDP'de Eşbaşkanlık Dahil 'Seçilmişlik' Pozisyonu Gibi Bir Düşüncem Yok

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, siyasetteki yol haritasına ilişkin olarak " Siyaset, sırf partiler aracılığıyla yürütülen bir faaliyet değildir. Ne yakın ne de ileri bir zamanda HDP'de eşbaşkanlık dahil 'seçilmişlik' pozisyonu gibi bir düşüncem yok" dedi.

Cumhuriyet'ten Hilal Köse'nin sorularını yanıtlayan Demirtaş, "Yol haritanızı paylaşır mısınız bizimle?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"SİYASET, SIRF PARTİLER DEĞİLDİR"

"Siyaset, sırf partiler aracılığıyla yürütülen bir faaliyet değildir. HDP elbette ki önemli bir siyasi aktör olarak yürüyüşüne güçlenerek devam edecektir. Ben de bir HDP'li olarak, demokrasi ve barış için partimin yanında, partimle birlikte olmaya devam edeceğim. Ama ne yakın ne de ileri bir zamanda HDP'de eşbaşkanlık dahil "seçilmişlik" pozisyonu gibi bir düşüncem yok. Zaten bu saatten sonra, yasal olarak da bunu imkansız kılmak için alelacele ağır cezalarla hem beni içeride tutmaya hem de siyasi yasaklı hale getirmeye çalışıyorlar."

"BENİM SİYASETTEKİ KARŞILIĞIM, HİÇBİR ZAMAN KOLTUK DEĞİL"

"Fakat benim siyasetteki karşılığım, hiçbir zaman oturduğum koltuklardan kaynaklı değildi. Halkla aramızdaki sıcak, hakiki, doğrudan yoldaşlık ilişkisiydi. Bunu hiçbir ağır ceza, hiçbir cezaeevi duvarı, hiçbir siyasi yasak engelleyemez. Halkla aramızdaki bu çok güçlü bağ olduğu müddetçe, ben siyaseten rolümü içtenlikle yerine getirmeye devam edeceğim. Bundan tek muradım güçlü bir demokrasiye ve onurlu bir barışa hizmet edebilmektir."

DEMİRTAŞ'IN KIRGIN OLDUĞU KİŞİLER

Demirtaş, "İki yıldır tutuklusunuz. Kırgın olduğunuz birileri var mı? Meclis'te mesai harcadığınız vekiller, HDP'li olsun olmasın, tahliyeniz için yeterince çaba gösterdi mi?" sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Bu tür soruları bir gün sağ salim buradan çıkarsam tekrar sorun lütfen, çünkü şu anda hatırlamıyorum, belki o zaman hatırlarım."