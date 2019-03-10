Selahattin Demirtaş, Beytüşşebap'a Özel Mesaj: Rekor Bekliyorum

Halkların Demokratik Partisi (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Beytüşşebap halkına mesaj göndererek, 31 Mart'ta rekor bir sonuç beklediğini dile getirdi.

"REKOR OY BEKLİYORUM"

Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden Beytüşşebap halkına mesaj gönderdi. Demirtaş'ın el yazısıyla gönderdiği mesaj avukatları aracılığıyla iletildi. Demirtaş, gönderdiği mesajında şunları dile getirdi: "Beytüşşebap halkımıza özel, sıcak selamlar ve sevgiler, 31 Mart seçimlerinde sizlerden rekor bir oy bekliyorum. HDP adaylarını zafere taşıyarak, halk iradesini egemen kılacağınıza inanıyorum. Başarı dileklerimle."

İşte o mesaj;