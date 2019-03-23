Selahattin Demirtaş: Batıda CHP ve İYİ Parti'nin Adaylarını Destekleyeceğiz

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partinin tabanına 'oy kullanma' çağrısında bulundu. Demirtaş, CHP ve İYİ Parti ile ittifak yapılmadığını vurgulayarak "Sizi tarihin çöp sepetine göndermek için batıda CHP ve İYİ Parti'ye rağmen onların adaylarını destekleyeceğiz." dedi.

Yeni Yaşam gazetesine konuşan Demirtaş, 31 Mart yerel seçimi hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"GÖNÜLDEN OY VERMELERİNİ BEKLEMİYORUZ"

"Bütün halkımıza, tabanımıza çağrım ve varsa azıcık hatırım, ricam şudur ki, gerekirse bağrınıza taş basın, ama mutlaka sandığa gidip 'Faşizme hayır' anlamına gelecek oyunuzu kullanın. Seçim sonuçları, demokrasi ve barışın gelişmesine fırsat sunabilir. Oyunuz bu nedenle çok kıymetlidir. Seçimi boykot etmeyi asla düşünmeyin. Biz partililerimizden, aday çıkarmadığımız yerlerde CHP veya İYİ Parti'ye severek veya gönülden oy vermelerini beklemiyoruz. Bu gerçekçi de değildir. Ama bazen bir tek oy, birçok mesaj içerir. İşte sizin oyunuz 'çok mesajlı bir güce' sahip, stratejik bir oydur."

"OY KULLANIN" ÇAĞRISI

"31 Mart Pazar günü, oyunuz seçim sandığının yanında sizleri bekliyor olacak. Oyunuzu orada bırakmayın, heba olmasın. Sandığa mutlaka gidin ve o değerli oyunuzu kullanın. Sonrası, doğru bir politik mücadele ile birlikte, demokratik zaferi kesinlikle getirecektir. Dışarıda olsaydım kararsız seçmenimizi ikna etmekte elbette daha fazla fırsatımız olurdu. Ama buradan, kısıtlı imkanlarla da olsa elimden geleni yapmaya çalışıyorum."

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

KARARSIZ KALAN SEÇMENE ÇAĞRI

"Metropollerde içi rahat olmayıp da kararsız kalan bütün arkadaşlarıma mesajım şudur: Bütün sorumluluğu ben şahsen alıyorum, oyunuzu kullanmanız ricamı iletiyorum. Buradan şu anlam çıkmasın; 'Acaba bizim bilmediğimiz gizli şeyler mi var da, bu kadar ısrar ediliyor?' Hayır. Gizli saklı hiçbir şey yok. Açık bir faşizm ve ona karşı açık, yürekli, cesur bir direniş var. Faşizmi geriletecek, sınırlayacak, zayıflatacak her imkan bize güç verecektir. Komplovari, derin analizlere çok da gerek yok: Sandığa gidin ve bu haysiyetsiz politikalara bir ders verin. Bunlara ders vermek bile, sandığa gitmek için yeterli bir gerekçedir. Bütün halkımıza selamlar, sevgiler ve başarılar. Mutlaka kazanacağız!"

CHP VE İYİ PARTİ'YE DESTEK

Demirtaş, "Seçimler yaklaştı. Cumhur İttifakı, partiniz HDP'yi seçim kampanyasının merkezine koymuş durumda. HDP bölgede kayyumları göndermek, batıda AK Parti- MHP'ye kaybettirme stratejisi izlediğini ilan etti. Siz seçim sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklentiniz ve öngörüleriniz ne?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Biz terörist değiliz, yıllardır devam eden iktidar terörünün mağdurlarıyız. Biz bölücü değiliz, bölücülüğe maruz kalmış bir halkız. Ne yaparsanız yapın; hangi yalan, iftira ve tehdide sığınırsanız sığının, sizin zihniyetinizi de kayyumlarınızı da sandığa gömecek olanlarız. Bizim CHP veya İYİ Parti ile ne ittifakımız ne de iş birliğimiz vardır. Ama sizi tarihin çöp sepetine göndermek için batıda CHP ve İYİ Parti'ye rağmen onların adaylarını destekleyeceğiz ve iktidarınızı sallayacağız. HDP'lileri aptal zannedenler, zekanın keskinliğini 31 Mart'ta sandıkta görecekler."