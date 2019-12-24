Selahattin Demirtaş: Davutoğlu siyasette başarılı olmak için insanları dinlemeli ve öz eleştiri yapmalı

Üç yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın sorularını yazılı olarak yanıtladı.

"BUNU YAPMADAN SİYASETTE YOL ALAMAZ"

Demirtaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu yakından tanıdığını belirterek, "Program ve siyasi çizgileri bir yana, Davutoğlu'nun 'dinleme' diye bir yeteneği yok. Sadece konuşur. Dinliyor gibi göründüğünde de içinden konuşmaya devam eder. Böylesi bir 'stratejik dehanın' yapması gereken en anlamlı şey, geçmiş yıllar nedeniyle samimi bir özür ve öz eleştiridir, bunu yapmadan siyasette yol alabileceğini öngörmüyorum." ifadesini kullandı.

"BABACANLARIN NE YAPACAĞINI BEKLİYORUZ"

Demirtaş yeni partilere ilişkin, "Türkiye'nin demokratik ilkelerde buluşmaya acilen ihtiyacı var. Her siyasi akım buna katkı sunduğu oranda anlamlı ve kalıcı bir iş yapmış olacaktır. Babacan'ların ne yapacaklarını biz de dikkatle izliyoruz... Fakat şunu da samimiyetle belirtmeliyim, toplumun yegâne kurtuluş umudu sol-demokratik çizgidedir. Asıl büyütülmesi ve iktidara taşınması gereken sol bloktur. AKP sonrası iktidarda, HDP dahil, sol güçler de mutlaka olmalıdır. En makul olanı ise bu yıkım döneminin ağır tahribatlarını giderecek iki üç yıllık bir 'demokrasiye geçiş koalisyonu hükûmeti' kurmak olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.