Selahattin Demirtaş'la görüşen eşinden açıklama: Öfkeli ve üzgündü

Bir süredir Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezavindeki rahatsızlığıyla gündeme gelmişti. Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, eşiyle telefonda görüştüğünü söyleyerek, "Bütün olanlardan dolayı çok öfkeli ve üzgündü" dedi.

"OLANLARDAN DOLAYI ÜZGÜN"

Cezaevinde göğüs sıkışması ve nefes alamama rahatsızlığı yaşayan HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Demirtaş, "Selahattin ile dün görüştük. Bütün olanlardan dolayı çok öfkeli ve üzgündü. Her şeye rağmen dışarıya umut ve moral yüklü selamlarını gönderdi" ifadelerini kullandı.

"BU YOL EZİYETİ SON BULSUN"

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde içinde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası ve yakınlarının bulunduğu minibüs kaza yapmıştı. Kaza olayıyla ilgili de çağrı yapan Demirtaş, "Binlerce ailenin kilometrelerce uzaklıktaki cezaevlerinde olan yakınlarını ziyaret edecek imkanı yok. Yıllardır çocuklarını göremeyen yaşlı anne babalar var. Bu yol eziyetinin son bulması için siyasetçilerin ve tüm kamuoyunun duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulan Selahattin Demirtaş'ın avukatı Aygül Demirtaş bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ağabeyinin 26 Kasım günü cezaevinde nefes almakta güçlük yaşadığı için kısa süreli bilinç kaybı yaşadığını aktardı. Hastaneye sevki için 7 gündür başvuruda bulunduklarını ancak sevkin gerçekleştirilmediğini belirten Demirtaş, "Demirtaş'ın sağlığıyla ilgili en küçük bir olumsuzluğu düşünmek dahi istemiyoruz. Bunun sorumluları, bu vebalin altından kalkamazlar" dedi.

Aygül Demirtaş'ın açıklamasının ardından Selahattin Demirtaş, Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

ANNE VE BABASI KAZA GEÇİRDİ

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyarete giden yakınlarının bulunduğu Tahir Elçi Yalğı idaresindeki 34 ZN 6617 plakalı minibüs, Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'nde sağ arka lastiğin patlaması sonucu bariyerlere çarptı. Kazada içinde 6 kişinin bulunduğu minibüsteki 5 kişi yaralandı. Yaralanan Demirtaş'ın babası Tahir, annesi Sadiye, avukat olan kız kardeşi Aygül ile diğer 2 yakını, önce Çorlu Devlet Hastanesine, ardından özel Çorlu Reyap Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan da hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.