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Selahattin Demirtaş hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada savunmasını tamamladığı gerekçesiyle tahliyesine karar verildi.

02.09.2019 17:08 Selahattin Demirtaş hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılandığı davada savunmasını tamamladığı gerekçesiyle tahliyesine karar verildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), tutuklu eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı verildiğini duyurdu.
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Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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