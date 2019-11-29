Selahattin Demirtaş hakkında beraat kararı verdi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Viranşehir 1'nci Asliye Mahkemesi tarafından "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla açılan davanın 12'nci duruşması görüldü. Duruşmaya Demirtaş katılmazken avukatları Mehmet Sertaç Kayar ve Mevlüt Güneş katıldı.

'HAKARETİN KİME EDİLDİĞİ TESPİT EDİLMEDİ'

Duruşma avukat Kayar'ın savunmasıyla başladı. Müvekkilinin müşteki şahsa sarf ettiği iddia edilen hakaret sözcüğünü kullanmadığını belirten Kayar, "CD kayıtlarından da anlaşılacağı üzere sarf edilen hakaret sözcüğü müvekkilim tarafından söylenmemiştir. Aynı zamanda sarf edilen hakaret sözcüğünün kimin kime karşı sarf ettiği de tespit edilmemiştir. Bu nedenle şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

'ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR'

Avukat Güneş ise müvekkilinin konumu ve şahsiyeti itibariyle isnat edilen cümleyi sarf edecek biri olmadığını söyledi. Sarf edildiği iddia edilen kelimenin günlük hayatta sıkça kullanılan "Olamaz, nasıl olur, inanamıyorum" gibi kelimelerinin refleks olarak kaba söylemi olduğunun altını çizen Güneş, "Ayrıca sarf edilen kelimenin müvekkilim tarafından müştekiye karşı söylendiği tespit edilmemiştir. Bu ve önceki savunmalarımızın nazara alınarak müvekkilimin beraatını talep ederiz" dedi.

Sözü sorulan savcı, Demirtaş'ın kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesi ile 1 yıldan 3 yıla kadar ceza hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti dosyanın incelenerek araştırılacak başka bir hususun kalmamasından dolayı kararını açıkladı.

Sanığın üzerine atılı "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçunu işlediğinin sabit olmamasından dolayı beraatına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve Barış Demokrasi Partisi'nin (BDP) 4 Ağustos 2013 tarihinde aldığı "Ceylanpınar'da barış çadırı kurma" kararı gereği yola çıkan dönemin BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve beraberindeki konvoyun önü Viranşehir çıkışında polisler tarafından kesilmişti. Demirtaş'ın da içinde bulunduğu gruba, polis uyarı yapmadan gaz, plastik mermi ve TOMA'larla müdahalede bulunmuştu. Bunun üzerine Demirtaş müdahaleyi başlatan polislere, "Sizin başka örgütlerle, yapılarla bağlantınız olmasa bu şekilde bize saldırmazsınız. Anayasal hakkımız olan seyahat özgürlüğünü engelleyemezsiniz" sözleriyle tepki göstermişti.

Demirtaş hakkında, "görevi yaptırmamak için direnme ve görevli memura hakaret" suçundan soruşturma açılmış, direnme suçundan takipsizlik kararı verilirken, hakaret suçundan Viranşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Demirtaş'tan şikâyetçi olan polisler ise, 15 Temmuz darbe girişimi ardından görevden ihraç edilip FETÖ üyesi olmak iddiası ile tutuklanmıştı.