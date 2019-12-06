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Selahattin Demirtaş'ın ailesi kaza geçirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde içinde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası ve yakınlarının bulunduğu minibüs kaza yaptı.

06.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:38Selahattin Demirtaş'ın ailesi kaza geçirdi
Tekirdağ'ın ilçesinde içinde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası ve yakınlarının bulunduğu minibüs kaza yaptı. Kazada Demirtaş'ın babası, annesi ve kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Çorlu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyarete giden yakınlarının bulunduğu Tahir Elçi Yalğı idaresindeki 34 ZN 6617 plakalı minibüs, Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'nde sağ arka lastiğin patlaması sonucu bariyerlere çarptı. Kazada içinde 6 kişinin bulunduğu minibüsteki 5 kişi yaralandı. Yaralanan Demirtaş'ın babası Tahir, annesi Sadiye, avukat olan kız kardeşi Aygül ile diğer 2 yakını, önce Çorlu Devlet Hastanesine, ardından özel Çorlu Reyap Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan da hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. - TEKİRDAĞ

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Çorlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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